Vatan Alanya'dan 'Turizm' vaatleri

KURTOĞLU; 'Seçim çalışmaları sırasında turizm temsilcileri ve işleticileri ile yaptığımız temaslarda Alanya turizminin çeşitliliğini artırılması ve gelişmesine önemli katkıları olacak öneriler ile karşılaştık. Kısa ve orta vadede planlanıp yapılabilecek olan önerilerin kamuoyumuzla paylaşılmasında ve Alanya Belediye yönetiminde yapacağımız öncelikli işler olarak sunduğumuz Mavi Yeşil programımıza, turizmcilerimizin aşağıdaki önerilerini de ilave edip bu işlerin yapılmasını programımıza aldığımızı ve bu önerilerin süratle hayata geçirileceğinin bilgisini Alanya kamuoyu ile paylaşmayı uygun bulduk' dedi

İşte Vatan Partisi'nin Alanya turizmine yönelik projeleri:

1-Tophane mahallesinde bulunan eski Rum yerleşim yerinin aslına uygun restore edilmesi ve bunun UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınması için müracaat edilmesi.

2-Eski futbol sahası ve gençlik merkezinin havuzlarında bulunan Botanik Park’ın Arboretum’a dönüştürülüp, bu parka ülkemizin ünlü sanatçı ve bilim insanlarının tanıtımının yazılı büstlerinin konulması.

3-Dim Çayı Vadisi’ne hayvanların serbestçe gezebildiği Hayvanat bahçesi yapılması.

4-Dim Çayı vadisinde bulunan depo ve işletmelerin daha uygun yerlere taşınarak bu bölgenin tamamının mesire yerine dönüştürülmesi.

5-Kızılca Şehir Kalesi’nin restorasyonunun ve Hamaxia, Laertes, Syedra antik kentleri kazılarının hızlandırılıp turizm’e kazandırılması.

6-Belediye binası ile eski Balıkçılar Kahvesi arasında Bodrum Gümüşlük benzeri balıkçı restoranları oluşturulması

7- İskele Eski Balıkçılar Kahvesi önüne Deniz müzesi yapılması (Eski gemilerin orijinal ölçülerinde replikalarının yapılması)

8-Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarının tatil dönemlerinde beldelerde okul bahçesi, meydan, park gibi yerlerde gösteriler yapması konserler vermesi sağlanmalı.

9-Sokak sanatçısı, müzisyen, pantomim sanatçısı, jonglör, sihirbaz…vb ilçemizde çalışmasına izin verilmesi ve teşvik edilmesi.

10-Kargıcak-Alara Çayı arasında her beldeye iskeleler kurularak, küçük ve orta boy klasik tekneler ve feribotlar ile deniz ulaşımı sağlanması.

11-Alanya Manavgat arası Dısneyland benzeri büyük Luna Park ve eğlence parkı yapılması.(Halka açık yatırım şirketi kurarak, otelci ve seyahat acentelerinin ortaklığı sağlanarak, yatırım finansmanı oluşturulabilir)

12-Alanya –Gazipaşa Havalimanı ile Antalya Havalimanı arasına hızlı tren hattının yapılması.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 18:41