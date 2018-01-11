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'Valiler AKP'nin il başkanı gibi'

Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca, AKP'nin siyasi yönelimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

'Valiler AKP'nin il başkanı gibi'

Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca, AKP'nin siyasi yönelimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

11 Ocak 2018 Perşembe 21:13
'Valiler AKP'nin il başkanı gibi'
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ADALET ve Kalkınma Partisi'nin (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) tenkit ettiğini belirten Sarıca "CHP'ye 'Gelirlerse tehlike olur' diyorlar. Ama şimdi 1940'lardaki CHP zihniyetini kendisi yerleştirmeye çalışıyor. O zamanki manzara ne idi. Parti ile Devlet özdeşleşmişti. Valiler, il başkanı gibiydi. Şimdi de aynı durum sergileniyor. Valiler AKP'nin il başkanı gibi hareket ediyor" dedi.
'PARTİ İLE DEVLET ÖZDEŞLEŞMEMELİ'
Parti ve Devlet figürünün özdeşleşmemesi gerektiğini söyleyen Sarıca, "Partili bir genel başkan olabilir ama Cumhurbaşkanı olduktan sonra genel başkanlığının devam etmesi Cumhurbaşkanlığı makamını zedeler. Cumhurbaşkanı bütün halkı kucaklamalı, bir İl'e gittiği zaman sadece kendi partilileri karşılıyor, diğer insanlar karşılamıyor. Eskiler güzel söylemiş. Bir ülkenin 4 hassas kurumu var. İlmiye (İlim Adamları Eğitim Müessesi), Kalemiye (Bürokrasi), Adliye (Yargı sistemi), Seyfiye (Ordu). Bu dört kurum ne kadar güçlü ve tutarlı ise devlet de o kadar güçlüdür. Şu an bu müesseseler ne durumda? Eğitim perişan, bürokrasi tıkanmış durumda. Yargıya olan güven dibe vurdu. Ordu ise önce Ergenekon Terör Örgütü ile, sonra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yıpratılıyor" diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
FetöSaadet PartisiAlanyaCHP
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