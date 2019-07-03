Validen uyarı: 'Eskiye dönüş var maalesef'

ANTALYA Valiliği öncülüğünde yaklaşık iki yıl önce Kaleiçi'nde trafikten güvenliğe, temizlikten gürültü sorununa her alanda alınan önlemlerle ilgili yaklaşık 9 aydır toplanmayan Kaleiçi Komisyonu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve ilgili tüm kurumların temsilcileri katıldı.

AİLELERİN ZİYARETİ ARTTI

Yaklaşık iki yıl önce ilgili kurumların katılımıyla toplantılar zinciri başlatıldığını hatırlatan Vali Karaloğlu, “Kaleiçi'nin tertibi, düzeni ve güvenliğini sağlayacak bazı önlemler almıştık. Epeyce de düzelme olmuştu. Çok ciddi ilerlemeler elde ettik. Bunu oradaki esnafı ziyaretimizde, esnafın memnuniyetinden de halkın memnuniyetinden de gördük. Düzenlemeler sonrası ailelerin daha çok girdiğini, insanların daha rahat ziyaret ettiğini görüyoruz" dedi.

'ESKİYE DÖNÜŞ VAR MAALESEF'

Son 8-9 aydır ise seçimler nedeniyle komisyon toplantısı yapılamadığını belirten Karaloğlu, “Seçim öncesi kampanyalar ve seçim sonrası belediyelerin yeniden yapılanma süreci nedeniyle toplantıyı yapamadık. Şimdi görüyoruz ki Kaleiçi'nde eskiye dönüş var maalesef. Birçok noktada aldığımız kararlar aynı ciddiyetle uygulanamıyor. Bunun farklı sebepleri olabilir. Belediyelerimizdeki görev değişiminden de kaynaklanabilir. Yeniden aldığımız kararları titizlikle uygulama mecburiyetimiz var. Kaleiçi bu şehrin en önemli parçasıdır, bizim en önemli değerimizdir" diye konuştu.

'KARARLARA HERKES UYMALI'

Kaleiçi ile ilgili hiç kimsenin kafasının estiği gibi davranamayacağını dile getiren Vali Karaloğlu, “Burada hep beraber tartışarak belli kararlar alıyoruz. Aldığımız kararlara herkes uymalı, her kurum da alınan kararları alanda uygulamalıdır. Keyfi bir iş değil, bu kentte yaşayan ve yöneten hepimizin görevi. Kaleiçi'nde devam eden ve yapacağımız daha çok iş var. Ama mutlaka Kaleiçi'ndeki tertibi, düzeni, trafiği, temizliği ve gürültü problemini çözmemiz, daha çok yerel ve yabancı turistin ziyaretini sağlamamız gerekiyor" dedi.