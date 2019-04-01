Uysal'ın rakibi CHP'li Akgün'den İstanbul açıklaması

İSTANBUL'da nefes kesen başkanlık yarışını değerlendiren İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 39 ilçede toplam 355 binden fazla iptal edilmiş oy olduğunu belirterek, “Bu geçersiz oylara biz de itiraz edeceğiz. Doğal hakkımız. Geçersiz oyların en az yüzde 80’inde mühür yok. Vatandaş, mühür basmadan zarfa koyup atmış. İtiraz süreci başladı. Sandıkları koruyamazsak gözümüz gibi bakamazsak oy devşimi yapılacağını vurgulamak istiyorum. Herrhangi bir mühürsüz oylara hafif mühür basıp ‘gözden kaçmış’ diyebilirler. Geçersiz oyların herhangi bir hileye başvurularak mühürsüz pusulalara AKP’nin hanesine mühür vurulur ve ‘görülmemiş’ denir. Bunu engellemek için Ekrem İmamoğlu mazbatasını alana kadar sandıklara gözümüz gibi bakmamız lazım. Bu nedenle 39 ilçenin bütün belediye başkanlarını, il başkanını ve ilçe başkanını, parti teşkilatlarını, partilileri sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Gözünüz gibi bakın sandıklara, oy çuvallarına. Herhangi bir kutlama mazbata alana kadar yapılmayacaktır. Etik değildir. Seçim İstanbul’da yeni başlamıştır. 24 saat boyunca oylar korunmalıdır.” diye konuştu.

KAYNAK: SÖZCÜ