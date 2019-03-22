Uysal: Esnaf için işbirliği devam edecek

BAŞKAN Ümit Uysal, Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Uysal'a CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Gönenç ve belediye meclis üyesi ve adayları eşlik etti. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muratpaşa'da 5 yıl içinde semt pazarlarını daha cazip hale getirmeye, pazardan alışveriş edilmesini özendirmeye ve esnafın hukukunu korumaya çalıştıklarını söyledi. Bu yaklaşımın aynı zamanda pazar yerlerine ilişkin belli bir disiplini sağlarken kent ekonomisinin de kendi içinde dönmesine yönelik bir katkı olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Paramız ancak böyle Antalya'da kalabilir" dedi. Bu süre içinde Muratpaşa'da pazarları daha cazip hale getirmek için billboardlarda tanıtım çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Uysal, “Bununla birlikte pazar yerlerimizde tezgahlara ilişkin yaptığımız düzenlemeyle yaşlımızın, engellimizin, hamilelerin ve çocuklu ailelerin rahatça alışveriş yapabilmelerini sağladık" dedi. Bununla birlikte Muratpaşa'daki pazarlarda tezgah açan esnafın hukukunun da korunduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Biz göreve geldiğimizde şu kadar sayıda esnaf varsa bu sayı hukuken güvenceye alındı. Yenileri eklenmediği gibi çocuklarına bırakabileceği bir statüye kavuşturuldu" dedi. Anne tarafından birçok akrabasının Serik'te pazarcılık yaptığını belirten Başkan Uysal, “Bir tanesinin bile Muratpaşa'da yeri yoktur. Benim huyumu bildikleri için talepleri de yok. Biz hukuka ne kadar riayet edersek sizin hakkınız o kadar korunuyor" diye konuştu. Başkan Uysal, yeni dönemde de pazar yerlerinin daha cazip hale gelmesi için her türlü işbirliğine açık olduğunu sözlerine ekledi. Uysal, “Tek isteğimiz, kurallı, ciddi, düzgün, cazip ve disiplinli olalım ve daha çok ciro yapalım" dedi. Oda Başkanı Öz de “Türkiye'de ilk defa bizlere yer veren belediye başkanısınız. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.