Uysal'dan Alanya'ya selam var

Haber: Alper Kutay

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Alanyalı muhtarlarla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı ziyaret için İstanbul'a gitti. Mecliste geçen ay yapılan seçimde oy çokluğu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal'a baba ocağından yapılan ziyaret renkli görüntülere sahne oldu. Alanya'dan hemşerilerini karşısında gören Uysal hayli mutlu oldu. Güney ve muhtarlar, hemşerileri olan Uysal'ı tebrik ettiler. Güney ve muhtarlar aracılığı ile Alanya'ya selam gönderen Uysal ise en kısa zamanda Alanya'ya gelerek hemşerileriyle hasret gidereceğini kaydetti. Hüseyin Güney'in düzenlediği organizasyon kapsamında İstanbul turu da atan muhtarlar bu akşam Alanya'ya dönmek için yola çıkarken, Başkan Uysal'ın yeğeninin hafta sonu Yalova'da düzenlenecek düğün törenine katılmak için Güney ve ailesi İstanbul'da kaldı.