Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112861
ALTIN
157.131
DOLAR
3.8299
STERLİN
5.0002
EURO
4.4597
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor?
Whatsapp çöktü mü?
3 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Kasım 2017 Yeni Alanya...
Aspirin kanser riskini yüzde 50 azaltıyor
Aspirin kanser riskini yüzde 50...
banner468

Uygur: Hukuk bir gün  size de lazım olacaktır

Uygur, "Belediye başkanları zorla istifa ettiriliyor ama hukuk devletinde kimse çıkıp da sesini çıkaramıyor" dedi

Uygur: Hukuk bir gün  size de lazım olacaktır

Uygur, "Belediye başkanları zorla istifa ettiriliyor ama hukuk devletinde kimse çıkıp da sesini çıkaramıyor" dedi

03 Kasım 2017 Cuma 14:53
Uygur: Hukuk bir gün  size de lazım olacaktır
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALPEREN Ocakları Başkanı Vedat Uygur, AKP'li büyükşehir belediye başkanlarının şok istifalarıyla ilgili değerlendirme yaptı. Uygur, “Belediye başkanları zorla istifa ettiriliyor ve bir belediye başkanı istifa ederken bunun zorla ve tehditle olduğunu ifade ediyor. Bir belediye başkanı da çıkıp, 'Milletimizin emanetini yine milletimize emanet ederiz' diyemiyor. Nedir emanet? Milletin verdiği mührü yine milletin iradesine teslim etmek değil midir? Bunu anlayamıyorsunuz, çünkü siz cüz-i iradenizi isteyerek bir kişiye teslim ettiniz. Şimdi de külli iradeye sığınarak kurtulacağınızı düşünüyorsunuz" dedi.
'ADALET HERKESE GEREK'
Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın devlet için değil de nefsi ve kişisel olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e 'Ankara’yı parsel parsel satmıştır' diyerek, istemeyerek de olsa bir kamusal suç duyurusunda bulunduğunu savunan Uygur, "Peki ne oluyor? Yıllar geçiyor, hiç bir şey olmuyor. Devletimizin bir savcısı ve hakimi çıkıp, açık aleni, tüm Türkiye'nin şahit olduğu bu suç duyurusu hakkında işlem yapmıyor. Devletimizin ve milletimizin çıkarlarının önüne partinizin çıkarlarını koyarsanız, gün gelir o gün sustuğunuz adaleti o gün ararsınız” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AkpVedat Uygur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika! Teröre destek vermekle suçlanan HDP'li vekile 10 yıl hapis
Son dakika! Teröre destek vermekle suçlanan HDP'li vekile 10 yıl hapis
Melih Gökçek'in yerine gelecek isim... Ankara kulisleri bunu konuşuyor
Melih Gökçek'in yerine gelecek isim... Ankara kulisleri bunu konuşuyor
Türel'in istifası konusuna son nokta
Türel'in istifası konusuna son nokta

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim