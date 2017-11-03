Uygur: Hukuk bir gün  size de lazım olacaktır

Haber: Alper KUTAY

ALPEREN Ocakları Başkanı Vedat Uygur, AKP'li büyükşehir belediye başkanlarının şok istifalarıyla ilgili değerlendirme yaptı. Uygur, “Belediye başkanları zorla istifa ettiriliyor ve bir belediye başkanı istifa ederken bunun zorla ve tehditle olduğunu ifade ediyor. Bir belediye başkanı da çıkıp, 'Milletimizin emanetini yine milletimize emanet ederiz' diyemiyor. Nedir emanet? Milletin verdiği mührü yine milletin iradesine teslim etmek değil midir? Bunu anlayamıyorsunuz, çünkü siz cüz-i iradenizi isteyerek bir kişiye teslim ettiniz. Şimdi de külli iradeye sığınarak kurtulacağınızı düşünüyorsunuz" dedi.

'ADALET HERKESE GEREK'

Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın devlet için değil de nefsi ve kişisel olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e 'Ankara’yı parsel parsel satmıştır' diyerek, istemeyerek de olsa bir kamusal suç duyurusunda bulunduğunu savunan Uygur, "Peki ne oluyor? Yıllar geçiyor, hiç bir şey olmuyor. Devletimizin bir savcısı ve hakimi çıkıp, açık aleni, tüm Türkiye'nin şahit olduğu bu suç duyurusu hakkında işlem yapmıyor. Devletimizin ve milletimizin çıkarlarının önüne partinizin çıkarlarını koyarsanız, gün gelir o gün sustuğunuz adaleti o gün ararsınız” diye konuştu.