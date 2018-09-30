Uslu, Demre Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu Demre’de esnaf ve vatandaşlara ziyaretlerde bulundu, inşaatı devam eden yeni devlet hastanesinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

“5 yıldızlı otel konforunda olacak”

Milletvekili Atay Uslu Demre’ye yatırım yaptıklarını belirterek, bu yatırımlara devam edeceklerin bildirdi. 50 yataklı hastanenin temelini seçimden önce atıklarını dile getiren Uslu, “İnşaat çok hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşaat çalışmalarında iş takviminin önünde bir seviyedeyiz. Kaba inşaat tamamlandı, kaplama ve alçı gibi ince işlere ve teknik donanımı monte işlerine geçildi. Hastanemiz modern ameliyathaneleri, hasta odaları, yoğun bakım ünitesi ile 5 yıldızlı otel konforunda olacak” dedi.

“Oyunlar boşa çıkacaktır”

Hastane inşaatını hızlı bir şekilde bitirerek 2019’da Demrelilerin hizmetine sunacaklarını kaydeden Uslu şöyle konuştu: “Bu günlerde ülkemiz ve ekonomimiz üzerine oynanan oyunlar var. Milletimizin desteği, ekonomimizin güçlü karakteri ve aldığımız tedbirlerle bu oyunlar boşa çıkacaktır. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye yatırımlarına, şahlanışına devam edecek" Atay Uslu, Finike hastanesinde sona gelindiğini, Kumluca’da da ek bina inşaatına başlanıldığını dile getirerek, Demre’de inşaatın kendini gösterdiğini vurguladı. Antalya Milletvekili Atay Uslu’ya incelemeleri sırasında Demre Kaymakamı Murat Uz, Ak Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, Demre Belediye Başkan Vekili Faruk Akbudak ve Ak Parti teşkilat üyeleri eşlik etti.