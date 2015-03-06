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Ünlü gazeteci de aday aday oldu

Gazeteci Çiğdem Anad, Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP’den İstanbul 2. Bölge ön seçim adayı oldu

Ünlü gazeteci de aday aday oldu

Gazeteci Çiğdem Anad, Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP’den İstanbul 2. Bölge ön seçim adayı oldu

06 Mart 2015 Cuma 16:33
Ünlü gazeteci de aday aday oldu
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MESLEĞİNE 1987'de TRT'de haber dairesi muhabiri olarak başlayan Anad, 1990'a kadar ‘Haber’ adlı Yarışma programının yapımcılığı, ‘Profil’ adlı biyografik programın yapım yardımcılığı, ‘Gün Başlıyor’ programının yapım yardımcılığı, ‘Ekonomi’ programı yapımcısı ve sunucusu olarak çalıştı. Daha sonra bir süre star TV'de muhabirlik de yapan Çiğdem Anad, ATV'de 1991 – 1993 yılları arasında 32. Gün programı muhabiri olarak ve sonra 1993 – 1997 arasında da “Son Durak” programının yapımcısı ve sunucusu olarak görev yaptı.
En son NTV'de "Evet - hayır" adlı bir program sunan Çiğdem Anad, daha sonra geçtiği CNN Türk'te 9 yıl çalışıp bir ara istifa etti. 2007 de, NTV kanalında Haydi Gel Bizimle Ol isimli sohbet programını sundu. 2009 yılında 10 Kadın programının yanı sıra perşembeleri siyaset programı sundu. Son olarak çalıştığı NTV'den de ayrılmak zorunda kaldı.
Çiğdem Anad'ın belgesel yapımlarının yanı sıra, iki tane de kitabı vardır.

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Son Güncelleme: 06.03.2015 15:36
Anahtar Kelimeler:
TrtATVNTVStarHaberSiyasetYarışmaStar TVCnn TürkİstanbulÇiğdem Anad
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