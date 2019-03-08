Ünlü'den Yücel'e tam destek

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi’nin (MHP) Alanya’daki sevilen simalarından olan, belediye meclis üyesi aday adayı olmak için MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi iken istifa eden ancak listeye giremeyen Ünlü Grup sahibi Kerim Ünlü, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e tam destek verdi. Listeye girememiş olmasına rağmen Başkan Yücel’in her zaman yanında olduğunu söyleyen Ünlü, kendisine ait binaya dev bir Adem Murat Yücel afişi astırdı. Ünlü’nün bu davranışının özellikle ülkücü camiada takdirle karşılandığı öğrenildi.

