ÜniAk startı veriyor

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, Antalya ÜniAk Başkanı Ayberk Kök Alanya’ya geldi. AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, Alanya ÜniAk Başkanı Fatih Kalan ve öğrencilerle buluşan Doğan, seçimler öncesi öğrencilere bilgilendirme yaptı. Doğan ilk olarak Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) daha sonra ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) eğitim gören öğrencilerle istişare etti. 2019 Mart ayında yapılacak olan seçimlerde üniversitelerde eğitim gören öğrencilere büyük görevler düştüğünü belirten Doğan, gençlik kolları ile koordineli bir çalışma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Alanya ÜniAk Başkanı Fatih Kalan ziyaretler hakkında konuşarak, “Alanya’da her geçen gün büyüyen iki üniversitemiz var. Bu üniversiteler eğitim gören öğrenci arkadaşlarımızın sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak programlar organize etmek istiyoruz. Üniversite öğrencilerini bürokrasi, sanat, spor ve iş dünyasının önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturacağız. Önümüzdeki günlerde bu organizasyonlara başlayacağız.” dedi. İki üniversitesi olan Alanya’da büyük bir potansiyel olduğunu belirten Başkan Doğan’da düzenlenecek olan organizasyonlara Antalya’dan tam destek verileceğini söyledi.