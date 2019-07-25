Uludağ’a tebrik ziyareti

Alper Kutay

BİR dönem, Büyükşehir Yasası sonrası kapanan Emişbeleni Belediyesi’nin başkanı da olan Uludağ, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibini Emişbeleni’ndeki malikanesinde yemekte ağırladı. Yemeğe Bilal Gömeç, Sabri Tos, Okan Çavuşoğlu ve Alaaddin Işık da katıldı. Mustafa Toklu, Uludağ’ı yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, Uludağ ise yaptığı değerlendirmede, “Başta Sayın Toklu olmak üzere dostlarımızın bizimle bu güzel akşamı paylaşmasına vesile olan Okan Çavuşoğlu kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza ve yüreklerinize sağlık. Sizler bizi memnun ettiniz, Cenabı Allah da sizleri memnun etsin” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 22:19