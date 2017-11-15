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Uludağ siyasi hedeflerini canlı yayında anlatacak

Alanya siyasetinin en renkli simalarından biri olan Nurettin Uludağ, yaklaşık iki aydır yaşadığı olayların detaylarını ve sonrasını ilk kez Dim TV'de anlatacak

Uludağ siyasi hedeflerini canlı yayında anlatacak

Alanya siyasetinin en renkli simalarından biri olan Nurettin Uludağ, yaklaşık iki aydır yaşadığı olayların detaylarını ve sonrasını ilk kez Dim TV'de anlatacak

15 Kasım 2017 Çarşamba 14:46
Uludağ siyasi hedeflerini canlı yayında anlatacak
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatör Yardımcısı iken sürpriz bir şekilde görevi sona eren, ardından Ak Parti İlçe Başkan Adayı olarak 13 Kasım Pazartesi günü Ak Parti Genel Merkezi'ndeki mülakata davet edilen Nurettin Uludağ, yaşadığı son gelişmeleri ilk kez canlı yayında Alper Kutay'a anlatacak. Uludağ, "Büyükşehir Koordinatör Yardımcılığı görevi neden sona erdi? Ak Parti İlçe Başkan Adayı yolunda hangi aşamalardan geçti? Bundan sonraki siyasi hedefleri nedir?" sorularına Dim TV'de saat 18.00'de başlayacak Alper Kutay ile Ana Haber'de yanıt verecek.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaSiyasetCanlı Yayın
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