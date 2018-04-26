Uludağ resmen başvurdu

Haber: Alper KUTAY
BÜYÜKŞEHİR Yasası ile kapanan Emişbeleni Belediyesi'nin son başkanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski Alanya Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ bugün Antalya'ya giderek adaylık başvurusunu yaptı. Uludağ, "İl Başkanlığına aday adaylığı başvurumuzu yaptık. Cenabı Allah kaderimize ne yazdıysa onu yaşayacağız" dedi
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.