Uludağ'dan Dim TV'ye aday adaylığı açıklaması

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyon'u (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ile diğer gazeteciler, Ak Parti Antalya milletvekili aday adayı Uludağ ile sohbet ederek hep birlikte kalvaltı yaptılar. Uludağ, aday adaylığı sürecinin nasıl geliştiğini, neden AK Parti'den aday adayı olduğunu Dim TV (dimtv.tv) mikrofonu aracılığıyla aktardı.

'ALANYA'NIN YERLİ BASINI ÇOK GÜÇLÜ'

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) aday adayı Nurettin Uludağ, açıklamasında, "Özellikle Türkiye'de Alanya'nın yerli basını çok güçlü, yerel basının bu gücünü her zaman her yerde görüyor ve hissediyoruz. Bu güç, Alanyamız için müthiş bir gurur kaynağıdır, bunu her zaman gittiğimiz yerlerde yaşamışızdır. Onun için Alanya'da yerel basının önemini ve gücünü bilerek sizinle tanışarak, sohbet ederek yola çıkmak istedim." dedi

'GURURLU BİR YOLA ÇIKTIK'

Uludağ, erken seçim hakkında yaptığı açıklamasında, "Bugün geldiğimiz süreçte 24 Haziran'da bir erken seçim kararı alındıktan sonra, memleketimize yapılmış olan ve daha sonra yapılan hizmetlere özellikle sayın bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanya'ımıza ve Antalya'mıza vesile olarak kazandırmış olduğu hizmetlere ve bunların üzerine bir çakıl taşı daha biz koyabilirmiyiz diye, bir nebzede bir katkı yapabilir miyiz diye böylesine zor, meşakkatli ve gururlu bir yola çıktık." dedi

'MEMLEKET HASRETİ ÇOK ÜST DÜZEYDE'

Uludağ, açıklamasının devamında ise şöyle konuştu; "Ben 16-17 yıl gurbette büyüdüm. İlkokulu bitirince İstanbul'a gittim. İstanbul'da uzun yıllar kalıp, büyüme çağım orada geçtikten sonra memleketime Alanya'ya iki binli yıllarda geri döndüm. Gerçekten bende memleket sevdası ve memleket hasreti çok daha üst düzeyde. Bu memlekete bu topraklara çok büyük hizmetler yapıldı ama bundan sonra da ben bunlara önemli katkılar yapmak istiyorum. Bununla ilgili de çok güzel bir proje ve çalışma yaptım. Pazartesi günü saat 17:00'de yapacağım aday adaylığı tanıtımında da birkaç tanesini sizlerle paylaşacağım."