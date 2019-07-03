‘Ülkücülük eskimez ve asla eskitilemez’

DEMİRAĞ, “Biz ülkücüler olarak ülkücülüğün önüne arkasına hiçbir sıfat kabul etmiyoruz. Liderim Devlet Bahçeli beyefendinin ifadesiyle MHP’nin yaşı 50'dir, siyasetimizin yaşı 71'dir, davamızın yaşı ise Türklüğün yaşı ile yaşıttır ve eşittir. Bu sebeple ülkücülük eskimez, eskitilemez! Bizim için eskimeyen ülkücüler evlâdır” diye konuştu. Öte yandan Demirağ ve ekibi, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’yu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Demirağ, “Şehrimizin huzur ve sükûnu için büyük bir özveriyle çalışan Alanya Kaymakamı Sayın Mustafa Harputlu’yu makamında ziyaret ederek Ülkü Ocakları olarak yaptığımız faaliyetleri anlattık, şehrimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Misafirperverliği ve hoş sohbeti için teşekkür ederim” dedi.