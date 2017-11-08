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Ülkücüleri kızdıran İyi Partili başkan istifa etti

Sosyal medyadan Bahçeli'ye attığı tweet ile ülkücüleri kızdıran İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Ulusoy, sağlığını gerekçe göstererek istifa etti. Ulusoy, göreve geçen hafta atanmıştı

Ülkücüleri kızdıran İyi Partili başkan istifa etti

Sosyal medyadan Bahçeli'ye attığı tweet ile ülkücüleri kızdıran İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Ulusoy, sağlığını gerekçe göstererek istifa etti. Ulusoy, göreve geçen hafta atanmıştı

08 Kasım 2017 Çarşamba 17:19
Ülkücüleri kızdıran İyi Partili başkan istifa etti
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İYİ Parti  Kocaeli İl Başkanı  Haluk Ulusoy, geçen hafta göreve atanırken, bugün ise sağlığını gerekçe göstererek görevini bıraktı.

BAHÇELİ PAYLAŞIMINA  MHP'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

İş adamı  Haluk Ulusoy, geçen hafta İyi Parti  Kocaeli İl Başkanlığı görevine atandı.  Haluk Ulusoy'un göreve başlamasıyla birlikte daha önce sosyal medya hesabından yaptığı, 'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin' paylaşımı gündeme gelirken, özellikle  MHP'lilerin tepkilerine neden oldu. Ulusoy, 16 Nisan referandum sonuçlarının açıklandığı gece kızgınlıkla yaptığı, paylaşımı sildiğini belirtti.

"O AKŞAMIN KIZGINLIĞIYLA YAPILMIŞ PAYLAŞIMDIR"

Haluk Ulusoy yaptığı açıklamada, "Referandumda, Sayın Bahçeli'nin bana göre  MHP'nin kuruluş değerlerine, rahmetle, saygıyla andığım  Alparslan Türkeş'in kurduğu partinin değerlerine aykırı hareket ettiğini ve kendisine verilen oyların karşılığını vermediğini,  AK Parti'ye yaklaşarak partisine ve seçmenine sırtını döndüğünü düşündüğüm için o akşamın kızgınlığıyla yapılmış paylaşımdır. İşin özünde, kendisi  Türkiye'de belli bir seçmen kitlesine sahip olan  MHP'nin genel başkanıdır. Makamını saygı ve sevgiyle hürmet ederiz. Bugün kendisinin giydiği cekettir. Kişisel olarak yaptığının hala yanlış olduğunu düşünüyorum, Bu sebeple de İyi Parti'nin üyesi oldum.  Türkiye'de iyi şeyler yapmak için göreve talip oldum. Görevlendirildim, iyi insanların aldığı oyu, söz verdiği şekilde kullanacağı, seçmenine yanlış yapmayacağı iyi bir hareketin içindeyiz. Herkesi de iyi şeyler yapmak için  İYİ Parti'ye bekliyoruz" dedi.

SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTERİP İSTİFA ETTİ

Bir haftadır görevde olan  Haluk Ulusoy bugün yaptığı yazılı açıklama ile sağlığını gerekçe göstererek, görevinden ayrıldığını bildirdi.  Haluk Ulusoy'un açıklaması şöyle:

"Geçen hafta İyi Parti Genel Merkezi tarafından atanarak il başkanı olarak görev yaptığım bir haftalık süre içerisinde şahsım üzerinden İyi Parti'ye gösterilen büyük teveccüh karşısında yaşadığım mutluluğu sizlere kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Özellikle Sayın Genel Başkan  Meral Akşener hanımefendinin doğduğu ve büyüdüğü bu şehrin kamuoyundaki önemi malumunuzdur. Bu bilinçle gelen her telefona cevap vermek, gelen her mesaja karşılık vermek için büyük çaba gösterdim. Bir haftadır nerede ise geceleri sadece 4 saat uyku için zaman bulabildim. Gün erken başladı ve çok geç bitti. Her ne kadar bu tempodan hiçbir mutsuzluğum olmasa da, dün akşam sağlığım bu aşırı tempo karşısında uyarı vermeye başladı. Dün akşam aşırı yükselen tansiyonumu düşürmek çok uzun zaman aldı. Geçmişten beri gelen kardiyolojik problemlerimden ötürü son günlerde yüklendiğim aşırı stresin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği gerçeği, eşim ve çocuklarımdan bu sebeple gelen büyük baskı, doktorumun da onlara katılması beni karar almaya zorunlu kılmıştır. İyi Parti hareketine sağlığım el vermediği için, ilerleyen günlerde zarar vermemek adına henüz daha yolun çok başındayken İyi Parti İl Başkanlığı görevimi bıraktığımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

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