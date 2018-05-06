Ülkücüler Şehit Uysal'ı unutmadı

Haber: Alper KUTAY

DİYARBAKIR'IN Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın 52 mevlidine ve yemeğine Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Şehit Uysal’ın ruhuna dua eden ve bir kez daha acılı aileye başsağlığı dileyen Türkdoğan, "Allah kabul etsin. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. Öte yandan MHP Antalya Milletvekili Aday Adayı Tarkan Akıllı da hafta sonu Alanya'ya gelerek Türkdoğan ve partililerle buluştu.