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Ülkücüler Şehit Uysal'ı unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve ekibi, Alanyalı Şehit Fatih Uysal'ı unutmadı

Ülkücüler Şehit Uysal'ı unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve ekibi, Alanyalı Şehit Fatih Uysal'ı unutmadı

06 Mayıs 2018 Pazar 22:49
Ülkücüler Şehit Uysal'ı unutmadı
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Haber: Alper KUTAY

DİYARBAKIR'IN Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın 52 mevlidine ve yemeğine Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Şehit Uysal’ın ruhuna dua eden ve bir kez daha acılı aileye başsağlığı dileyen Türkdoğan, "Allah kabul etsin. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. Öte yandan MHP Antalya Milletvekili Aday Adayı Tarkan Akıllı da hafta sonu Alanya'ya gelerek Türkdoğan ve partililerle buluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket PartisiMHPMustafa TürkdoğanAlanyalı Şehit Fatih Uysal
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