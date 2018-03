Ülkücüler Başkan Yücel'e sahip çıktı

15 TEMMUZ hain darbe girişiminin yıldönümü, geçen hafta tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. İskele Yapay Şelale önünde başlayıp Atatürk Anıtı'nda sona eren Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile birlikte halka hitaben konuşma yapacağı açıklanan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in konuşması son anda Antalya Valiliği talimatıyla engellendi. Bu duruma MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın ardından Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu da tepki gösterdi. Gündoğdu, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası siyasi farklılıklar bir kenara bırakılıp, devlet ve millet iradesi her şeyin üstünde tutulmuş, bunun neticesinde aziz Türk milletinin desteğiyle parti gözetmeksizin bir 'Yeni Kapı Ruhu' oluşturulmuştu" dedi.

'ALANYA HALKI SUSTURULDU'

Gündoğdu, açıklamasına şöyle devam etti: "Devletin bekası için, devlet büyüklerinin sadık kaldığı 'Yeni Kapı Ruhu' maalesef kendini bilmez ara kadrolar tarafından bozguna uğratılmaya çalışılmaktadır. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel milliyetçi-ülkücü hareketin bir temsilcisi ve Alanya'nın şehri emini olarak etkinliklere katılmış, ancak bir takım oyunlar sonucu konuşma yapması engellenmiştir. Orada aslında belediye başkanının değil Alanya halkının konuşması engellenmiştir. Bizler Ülkü Ocakları olarak Alanya halkının temsilcisi Adem Murat Yücel'in daima yanındayız. Mesele memleket meselesidir. Mesele var olma meselesidir. Devletimizin her kademesinin milli refleks ruhunu bozmadan hareket etmesini istiyor ve bu milli ruhu sabote etmeye kalkanları da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."