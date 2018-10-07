Ülkücüler Antalya'da buluştu

ALANYA Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Ülkü Ocakları Genel Sekreteri Latif Iltar ve genel merkez yöneticileriyle Antalya’da buluştu. Antalya Ülkü Ocakları’nda yapılan toplantıda, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar ve faaliyetler hakkında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un emir ve talimatlarını içeren bir toplantı düzenlendiğini söyleyen Abil Gündoğdu, “İl başkanımız Sayın Alperen Tuğrul Küreşoğlu’nun önderliğinde Alanya Ülkü Ocakları başkanlığı olarak toplantıya biz de katılım sağladık” dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 16:02