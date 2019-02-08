Ülkücüler Adana'da buluşuyor: Başkan Yücel ve Türkdoğan da katılıyor

ETKİNLİKLERE, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti teşkilatı ile vatandaşlar katılacak. Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Başkan Adayı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu da görkemli kutlama törenleri için Adana’ya gitti. MHP’nin 50. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir de tanıtım filmi hazırlandı. Gözler bugün Adana'da olacak. Partinin kurulduğu şehir olan Adana'da gerçekleştirilecek etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı.

ALANYALI ÜLKÜCÜLER DE KATILIYOR

Dün genel başkan yardımcılarının da katılımıyla Adnan Menderes Spor Salonu'nda sergi açılışı yapıldı. Sergide, partinin geçmişten bugüne seçim afiş ve pankartları ile fotoğraflar yer aldı. Bugün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fuar alanında düzenlenen törende konuşacak. MHP'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla hazırlanan tanıtım filminde MHP Genel Merkezi'nin görüntüleri yer alıyor. Genel Merkez’de asılan "vazgeçilmez yeminle 50 yıl" ve "bir ülkünün peşinde 50 yıl" pankartları da dikkati çekti. MHP'nin kurucu genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı Genel Merkez'de ışık gösterisi de yapılıyor.

