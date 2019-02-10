Ülkücüler Adana'da buluştu: Başkan Yücel ve Türkdoğan da katıldı

KUTLAMALARA Alanya’dan başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, MHP’li yöneticiler, meclis üyeleri, ve yüzlerce partili de katıldı. Alanya Belediyesi, törenlerin yapıldığı alanda Çözüm Masası otobüsü açarak Alanya’nın da tanıtımını yaptı.

ERDOĞAN’DAN ‘TÜRKEŞ’ JESTİ

Bahçeli, partisinin TÜYAP Çukurova Fuar Alanı’nda düzenlenen kutlama etkinliklerine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, MHP’nin 50 yıllık siyasi hayatını anlatan film gösterimiyle devam etti. Programda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin 9 Şubat 2019 tarihindeki 50. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak maksadıyla Ankara’dan Adana’ya yola çıktığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sivas'tan kendisini telefonla aradığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak belirlemeyi düşündüklerini söyledi. Partimizin 50. kuruluş yıldönümünde böylesine heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı memnun etmiştir. Cumhurbaşkanımızın böyle bir düşünce ve tasarrufu, müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur" dedi.

‘CUMHUR İTTİFAKI ÇOK ÖNEMLİ’

31 Mart Yerel Seçimleri’ni bir beka imtihanı olarak gördüklerini dile getiren Bahçeli, muhalefetin AK Parti’nin arka bahçesi ve bekçisi çıkışlarına cevap verdi. Bahçeli, "Birlik varsa düzen vardır. Birlik varsa istiklal, beka, istikrar vardır. Milli beka olduğu için Türk devlet felsefesi yaşamış, asırları aşmıştır. İsimler farklı olabilir fakat ruh, kök, cevher, millet, devlet aynıdır. Akıllarınca bizle alay edip aşağılamaya çalışıyorlar. Ancak battıkça batıyorlar. Bekçilik şerefli bir görevdir. Sabırla beklemek, sebatla nöbet tutmak, onurların en büyüğüdür. Türkiye’nin bekası için bekçi olmaya hazırız. Türk milletinin varlığı için gereken bekçilikse bize düşeni seve seve yaparız” dedi.

