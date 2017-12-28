Ülkücü İşçiler Derneği süresiz olarak kapatıldı

ÜLKÜCÜ İşçiler Derneği Genel Merkezi ile tüm il ve ilçe teşkilatları süresiz olarak kapatıldı. Bu karar Alanya Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Alper Karaduman ve ekibini de şok etti. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla Ülkücü İşçiler Genel Merkezini ve bağlı bulunan tüm bölge, il ve ilçe temsilciliklerini 28 Aralık 2017 tarihi itibariyle kapatmış bulunmaktayız. İl ve İlçelerde davasına ve milletine hizmet etme gayretinde olan işçi ülküdaşlarımızın samimi duygularu; Ülkücü İşçiler Derneği Genel Merkez'inde yuvalanan ahlaktan yoksun, insani hassasiyetlerden uzak, hayasız, rezil bir takım zevat tarafından istismar edildiği görülmüştür. Ayrıca bazı il ve ilçe şubelerinde de bu zevata çanak tutan Türk-İslam değerlerinden nasibini alamamış, kan emici aşağılıkların varlığı da bilinmektedir.

Bu durum neticesinde Ülkücü İşçiler Derneği'ne bağlı bütün dernek şubeleri süresiz olarak kapatılmıştır. Tüm Türkiy genelinde Allah rızasını gözeterek, karşılık beklemeden, hak davaya hizmet eden işçi ülküdaşlarımızın başımızın üzerinde yeri vardır ve Ülkü Ocakları il-ilçe teşkilatlarımızın kapıları sonuna kadar açıktır. Asil, adil, samimi, dürüst, ilkeli, yüksek seciyeye sahip, Ülkücü dünya görüşünü yaşam tarzı haline getiren hiçbir ülküdaşımızdan vazgeçmeyeceğiz.

Başbuğumuz ve şehitlerimizin emaneti olan bu kutlu davanın ve inanmış ülküdaşlarımızın emeğine, alın terine ihanet ederek çıkar elde etmeye çalışan şerefsizlere asla müsaade etmeyeceğimizi kararlılıkla ifade ediyoruz.