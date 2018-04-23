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Ülkücü Hareket 24 Haziran için sahada

Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, yeni turizm sezonu öncesi Demirtaş Mahallesi’nde esnaf ziyareti yaparak hayırlı işler temennisinde bulundular

Ülkücü Hareket 24 Haziran için sahada

Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, yeni turizm sezonu öncesi Demirtaş Mahallesi’nde esnaf ziyareti yaparak hayırlı işler temennisinde bulundular

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:46
Ülkücü Hareket 24 Haziran için sahada
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ESNAFI tek tek ziyaret eden MHP heyeti ayrıca talepleri de dinleyip gerekli mercilere aktaracaklarını söylediler. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “MHP'ye ve Cumhur İttifakı'na vatandaşın gösterdiği ilgi ve teveccühe teşekkür ederiz. Hakk'ın yolunda, milletin yanındayız" dedi. Türkdoğan, 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimler öncesi sahaya inip vatandaşa seçimlerin önemini anlatmayı sürdüreceklerini söyledi.

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Milliyetçi Hareket PartisiAntalyaAhmet Selim YurdakulMHPMustafa Aksoy
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