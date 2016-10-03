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Ülkü Ocakları'nda 'Sancak' değişimi

Alanya Ülkü Ocakları ALKÜ Teşkilat Başkanlığı'nda Berat Genç, sancağı Yasin Coşkun'a teslim etti

Ülkü Ocakları'nda 'Sancak' değişimi

Alanya Ülkü Ocakları ALKÜ Teşkilat Başkanlığı'nda Berat Genç, sancağı Yasin Coşkun'a teslim etti

03 Ekim 2016 Pazartesi 13:37
Ülkü Ocakları'nda 'Sancak' değişimi
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Haber: Alper KUTAY
ALANYA Ülkü Ocakları'nın Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Teşkilat Başkanlığı Sancağı, Berat Genç'ten sonra Yasin Coşkun'a teslim edildi. Ülkü Ocakları binasının çatı katında düzenlenen sancak devir teslim törenine Ülkü Ocakları Başkanı Erhan Çınar, Alanya Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Ercan Uğur, MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sünbül ve Ali Üzüm'ün yanı sıra çok sayıda Ülkü Ocakları üyesi genç katıldı. Bugüne dek verdiği hizmetlerden ötürü Berat Genç'e teşekkür eden Ülkü Ocakları Başkanı Erhan Çınar, sancağı yeni devralan Yasin Coşkun'a da başarılar diledi.
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Son Güncelleme: 03.10.2016 13:39
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Ülkü Ocaklarında Sancak DeğişimiAlanya Ülkü OcaklarıALKÜ Teşkilat BaşkanlığıBerat GençYasin Coşkun
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