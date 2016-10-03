Ülkü Ocakları'nda 'Sancak' değişimi

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları'nın Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Teşkilat Başkanlığı Sancağı, Berat Genç'ten sonra Yasin Coşkun'a teslim edildi. Ülkü Ocakları binasının çatı katında düzenlenen sancak devir teslim törenine Ülkü Ocakları Başkanı Erhan Çınar, Alanya Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Ercan Uğur, MHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sünbül ve Ali Üzüm'ün yanı sıra çok sayıda Ülkü Ocakları üyesi genç katıldı. Bugüne dek verdiği hizmetlerden ötürü Berat Genç'e teşekkür eden Ülkü Ocakları Başkanı Erhan Çınar, sancağı yeni devralan Yasin Coşkun'a da başarılar diledi.

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