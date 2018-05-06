Ülkü Ocakları'nda bayrak Fatih Ekinci’ye devredildi

Haber: Alper KUTAY

ÜLKÜ ocakları yönetiminin ve ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı devir teslim töreninde yeni başkan Fatih Ekinci yemin ederek görevine başladı. Devir teslim sonrası bir açıklama yapan Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, "Burak reise hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. Ülkü Ocakları Başkanı Gündoğdu ayrıca dün sabah Ülkü Ocakları mensubu gençlerle önce Kızılalan Mesire Alanı'nda buluşarak sabah sporu yaptı, ardından gençlerle yemekte bir araya geldi. Bu arada Ülkü Ocakları'nın en küçük üyesi minik Asena Gökçen de Abil Gündoğdu'yu ziyaret etti. Gündoğdu, minik Asena'ya Türk kadın kahramanları anlatan bir kitap armağan etti.