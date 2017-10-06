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Ülkü Ocakları Kerkük için sayıyı arttırdı: 500 bin ülkücü hazırız

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP lideri bahçeli'nin "Kerkük için 5 bin ülkücü hazır" sözlerini daha ileriye taşıyarak "500 bin ülkücü ile hazırız." dedi

Ülkü Ocakları Kerkük için sayıyı arttırdı: 500 bin ülkücü hazırız

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP lideri bahçeli'nin "Kerkük için 5 bin ülkücü hazır" sözlerini daha ileriye taşıyarak "500 bin ülkücü ile hazırız." dedi

06 Ekim 2017 Cuma 11:46
Ülkü Ocakları Kerkük için sayıyı arttırdı: 500 bin ülkücü hazırız
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ÜLKÜ Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz,  MHP Genel Başkanı  Devlet Bahçeli'nin  Kerkük için "5 bin ülkücü hazır" açıklamasına "500 bin ülkücü ile hazırız" diyerek destek verdi.

BAHÇELİ 5 BİN DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı  Devlet Bahçeli, IKBY referandumuna Türkmen nüfusun yoğun olduğu  Kerkük'ün de dahil edilmesi sonrası 5.000 ülkünün Türkmen mücadelesi için hazır olduğunu söylemişti.

Denizli'de Ülkü Ocakları'nın yaptırdığı Alparslan Türkeş Talebe Yurdu'nun açılışında konuşan Kılavuz,  Kerkük'ün 'ataların emaneti' olduğunu ifade etti. IKBY lideri  Mesud Barzani'nin Türkmenleri yok etmek istediğini öne süren Kılavuz, Bahçeli'nin '5.000 ülkücü' sözünü hatırlattı.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI RAKAMI ARTTIRDI: 500 BİN ÜLKÜCÜ

Kılavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet biz de şunu ifade etmek istiyoruz; şakamız yoktur, oyun da oynamıyoruz, 1968'de şahadet şerbetini içen  Nuri Kılıç ve diğer şehitlerimiz olduysa vatan, millet şahidimizdir 5.000 değil, samimiyetle 500.000 ülkücü olarak hazır ve nazırız. Geriye dönmeyi düşünmeyerek sadece Allah'a teslim oluruz. İmanımızla, inancımızla soydaşlarımıza olan sorumluluğumuzla geri dönmemek adına yol revan oluruz. Kimse bu işleri oyun oynamak sanmasın. Hele ki sefil, zavallı bu işlerle meşgul olmasın. Sonunun hazin olacağını aklından çıkarmasın."

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Son Güncelleme: 06.10.2017 11:48
Anahtar Kelimeler:
Mesut BarzaniMESUD BARZANİDevlet BahçeliGenel Başkanı BahçeliMilliyetçi Hareket Partisi
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