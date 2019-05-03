'Ülkeyi hamasi sözler kurtarmaz'

İNSANLIĞIN gelişimine yön veren 100 fikir içinde Türk’ün katkısının oldukça az ve dolaylı olduğunu söyleyen Karagöz, “Bu mesele, ‘dış mihraklar’ ve ‘Avrupa bizi kıskanıyor’ gibi söylemlerle geçiştirilecek işler değil. Bizler büyük kültürel zenginliğimizle çok daha iyisini hak ediyoruz, bunun farkına varmak ve çalışmak lazım. En güçlü 10 ekonomi arasına girmek bir büyük icada bakar. Kurtuluş mücadelesinde Yunanlılarla mücadele ettik, doğrudur. Bugün Survivor'da iki ülke yarışıyor ve birbirleriyle anlaşmak için konuşmalarını İngilizce yapıyor. Yani bizleri savaştırıp dışarıdan izleyen devletin dili. Demek ki bir yerde bir şeyler eksik. Biz ise dil varlığımızı zenginleştirmek yerine halen bir yandan batı kökenli kelimeleri sanki Türkçe'ye aitmiş gibi kullanıp, bir yandan da Osmanlıca adı altında dilimizin saflığına zarar veriyoruz. Bugün en milliyetçi olduklarını iddia edenlerin bile Türkçe'ye gereken önemi vermemesi bana çok dokunuyor” dedi.