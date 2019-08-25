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Ulaşım sorunları İğneli Fıçı'da: Doğan Bacak ve Kerim Akıllı konuk olacak
Alanya televizyonlarının efsane programı İğneli Fıçı’nın yarın akşamki konukları, Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak ile Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı olacak
POLİTİKA 25.08.2019, 15:31 25.08.2019, 15:33 Enes Subaşı
ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) her Pazartesi saat 20.00’de ekrana gelen ve duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı’da Alanya’nın ulaşım ve toplu taşıma konusunda yaşadığı sorunlar ve çözümleri masaya yatırılacak. Büyükşehir Yasası ile coğrafyası büyüyen şehir merkezinin yanı sıra Okurcalar ile Demirtaş Mahallesi arasındaki ulaşım ve toplu taşıma sorunlarının konuşulacağı programda ayrıca canlı yayın sırasında izleyicilerden gelecek sorulara da yanıt aranacak.
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