Ulaşım sorunları İğneli Fıçı'da: Doğan Bacak ve Kerim Akıllı konuk olacak

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) her Pazartesi saat 20.00’de ekrana gelen ve duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı’da Alanya’nın ulaşım ve toplu taşıma konusunda yaşadığı sorunlar ve çözümleri masaya yatırılacak. Büyükşehir Yasası ile coğrafyası büyüyen şehir merkezinin yanı sıra Okurcalar ile Demirtaş Mahallesi arasındaki ulaşım ve toplu taşıma sorunlarının konuşulacağı programda ayrıca canlı yayın sırasında izleyicilerden gelecek sorulara da yanıt aranacak.