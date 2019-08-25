banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Ulaşım sorunları İğneli Fıçı'da: Doğan Bacak ve Kerim Akıllı konuk olacak

Alanya televizyonlarının efsane programı İğneli Fıçı’nın bu akşamki konukları, Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak ile Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı olacak

POLİTİKA 25.08.2019, 15:31 25.08.2019, 23:52 Enes Subaşı
Ulaşım sorunları İğneli Fıçı'da: Doğan Bacak ve Kerim Akıllı konuk olacak
banner404

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) her Pazartesi saat 20.00’de ekrana gelen ve duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı’da Alanya’nın ulaşım ve toplu taşıma konusunda yaşadığı sorunlar ve çözümleri masaya yatırılacak. Büyükşehir Yasası ile coğrafyası büyüyen şehir merkezinin yanı sıra Okurcalar ile Demirtaş Mahallesi arasındaki ulaşım ve toplu taşıma sorunlarının konuşulacağı programda ayrıca canlı yayın sırasında izleyicilerden gelecek sorulara da yanıt aranacak.

#Kerim Akıllı #İğneli Fıçı #Alanya televizyonları
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545