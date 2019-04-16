Uğurlu Mahallesi’ne Başkan Yücel jesti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce başlattığı kırsal mahalle sakinlerini Alanya Kalesi gezisi jestine seçimden sonra da kaldığı yerden devam ediyor

Uğurlu Mahallesi’ne Başkan Yücel jesti
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ALANYA'NIN  102 mahallesinden 68’inin kırsal olması ve bu bölgelerde yaşayan vatandaşların pek çoğunun hayatlarında Alanya Kalesi’ni hiç görmemiş olmasını değerlendiren Başkan Yücel, seçimden önce Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ile Sosyal İşler Müdürü Bilal Nurgül’e talimat vermiş, 68 kırsal mahalle sakini sırayla gruplar halinde şehir merkezine getirilerek teleferikle Alanya Kalesi’ne çıkarılmış, ardından yemekte ağırlanmıştı. Dün de Dim Vadisi’ndeki Uğurlu Mahallesi sakinleri önce teleferikle Alanya Kalesi’ne çıktılar, ardından yemekte ağırlandılar. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Dim Bıçakçı Mahallesi Muhtarı Murat Çay ile birlikte Başkan Yücel’e desteğini açıkça ifade eden nadir muhtarlardan olan Uğurlu Muhtarı Ahmet Sarı, mahalle halkına güzel ve keyifli bir gün yaşatan Başkan Yücel ve ekibine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 21:44
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