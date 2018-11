Uğur'dan Yücel'e tam destek

UĞUR, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Milliyetçi ülkücü hareketin lideri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin emir ve takdirleriyle, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinde, Alanya Belediye Başkan Adayı olarak yeniden Adem Murat Yücel seçilmiştir. Başta Alanya’mız olmak üzere, memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun. Alanya Kalesi’nde büyük bir onur ve gururla dalgalanan Üç Hilal’li kutlu sancak, Alanya’yı seven herkes ve her kesim tarafından yeniden teveccüh gösterilerek kale burçlarında dalgalanmaya devam edecektir. Allah’ın izniyle, çalışkan ve üretken belediyecilik anlayışını birebir uygulayan ve ‘Bir Alanya’mız Var’ diyerek, toplumun her kesimini kucaklayan belediyecilik ruhu, yeniden Alanya’da mühür vuracaktır. Mahalli seçimlerde başta ülküdaşlarım ve dava arkadaşlarımı seçimlere bir beraber hazırlanmaya, sahalarda çalışmaya, Alanya’yı seven tüm halkımızı, Alanya’mız için MHP çatısı altında kucaklaşmaya davet ediyorum.” Uğur ayrıca 24 Kasım Cumartesi günü yapılacak MHP Antalya İl Binası açılışına Alanya’daki tüm partilileri ve vatandaşları davet etti.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 16:41