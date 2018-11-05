Üç Hilal’li bayrağı Kale’ye dikeceğiz’

CUMHUR İttifakı ruhuna saygılı kalınmak suretiyle yerelde ittifak yapılmayacağını ve kendi adaylarını çıkaracaklarını vurgulayan, Alanya’da mevcut belediye başkanının da mensubu olduğu MHP’nin yerelde adayları için genel merkezden talimat beklediklerini ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, seçim sürecini değerlendirdi. Türkdoğan, “2014'te mevcut Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel’le yakaladığımız başarıyı sürdürmek için tüm kadrolarımızla hazırız. Hedefimiz, Alanya Kalesi burçlarına yeniden Üç Hilal'li bayrağı dikmek” dedi.