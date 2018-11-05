CUMHUR İttifakı ruhuna saygılı kalınmak suretiyle yerelde ittifak yapılmayacağını ve kendi adaylarını çıkaracaklarını vurgulayan, Alanya’da mevcut belediye başkanının da mensubu olduğu MHP’nin yerelde adayları için genel merkezden talimat beklediklerini ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, seçim sürecini değerlendirdi. Türkdoğan, “2014'te mevcut Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel’le yakaladığımız başarıyı sürdürmek için tüm kadrolarımızla hazırız. Hedefimiz, Alanya Kalesi burçlarına yeniden Üç Hilal'li bayrağı dikmek” dedi.
Üç Hilal’li bayrağı Kale’ye dikeceğiz’
15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından Ak Parti ile MHP arasında başlayan, 16 Nisan 2017'deki anayasa referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde "Cumhur İttifakı" kurularak süren işbirliğinin "yerel seçim" ayağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Yerel seçimde ittifak yok" açıklamasıyla sona ermişti