'Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmem'

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 10. yılını kutlayan Nabız programında Ülkü Arslan'ın sorularını yanıtladı. Göreve geldiği günden bugüne geçen 3.5 yıllık süreçteki yatırım ve hizmetlerini ATV ekranlarından vatandaşlarla paylaşan Başkan Yücel, ilk olarak Alanya'nın çöp sorununu gündeme taşıdı. Alanya Belediye Başkanı seçildikten sonra Alanya'nın çöp sorununu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e en az 3-4 kez anlattığını söyleyen Başkan Yücel, 'Bana 'Bütün bölgede standartlara uygun bir tesis yapacağız' dedi. Biz bu yıla kadar tüm bölgenin çöpünü vahşi depolama alanı olan Yumru Tepesi’ne taşımaya başladık. Bu çok büyük bir maliyetti. Daha sonra terfi istasyonları kurup tırlarla taşımaya başladık. 4 arabanın çöpünü birleştirip 1 tırla Yumru Tepesi’ne taşıyoruz. Bizim için iyi bir tasarruf oldu. 1 yılda neredeyse tüm masraflarımızı karşıladık" dedi.

'HANİ ÇÖP ANTALYA'YA GİDECEKTİ'

Başkan Türel'in 3,5 yıl önce iptal ettiği Katı Atık Bertaraf Tesisi ihalesini yeniden yürürlüğe koyduğunu belirten Başkan Yücel, "Önümüzdeki günlerde temelini atıp en kısa zamanda bitirileceğini tahmin ediyorum. Çöpü toplamak ve terfi istasyonlarına kadar götürmek Alanya Belediyesi'ne ait. Yumru Tepesi'ne veya herhangi bir tesise götürmek ise Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Çünkü çöpten toplanan verginin yüzdesinin bir kısmını da Büyükşehir Belediyesi hiçbir çaba sarf etmeden alıyor" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 'Çöpü Antalya’ya götüreceğiz' diye bir ihale yaptığını anımsatan Başkan Yücel, "6 aylık süre için verilen fiyat teklifi 12 milyon+KDV idi. Yıllık olsa 24 milyon+KDV yapar. Ne kadar büyük bir paradan bahsediyoruz, görüyorsunuz. Alanya Belediyesi olarak hiçbir şey yapmasa bile Büyükşehir'i yılda 30 milyon TL'lik çöp parasından kurtarıyoruz. Alanya Belediyesi’nin ne kadar zor şartlarda çalıştığını, kimlerin ne kadar yükünü aldığını herkesin görmesi gerek" dedi.

TABELA VERGİSİ KRİZ YARATTI

Batı Alanya'da Okurcalar’dan başlayıp doğuda Demirtaş’ın sonuna kadar Karayolları'nın refüjünü, peyzajını ve bakımını Alanya Belediyesi'nin üstlendiğini ifade eden Başkan Yücel, "Tasarrufu Karayolları'nda olmasına rağmen altgeçitlerin temizliğini de biz yapıyoruz. Ama şimdi 15 gündür yol üzerindeki tabelaların vergisini kimin alacağının kavgasını ediyoruz. Bu vergiyi 3,5 yıldır Alanya Belediyesi alıyordu. Buradan senelik 700-800 bin TL'lik gelirimiz vardı. Şimdi Büyükşehir bunu da almaya çalışıyor. Günde 200 kez telefonum çalıyorsa, yüzde 50'si bu konu ile ilgili. Otelcisi, turizmcisi, esnafı arıyor, 'Başkanım, bu parayı biz size mi yoksa Büyükşehir'e mi ödeyeceğiz?' diye soruyor. Böyle bir anlayış yok, böyle bir düzenleme yok" diye konuştu.

'SESİMİN ÇIKTIĞI KADAR BAĞIRACAĞIM'

Başkan Yücel, açıklamasına şöyle devam etti: "Ben sessizliğimi koruyorum, korumak da zorundayım. Ama bir saatten sonra ben de sesimin çıktığı kadar bağırırım. Çünkü bize de yazık. Biz herkesin yükünü almaya çalışırken, Alanya Belediyesi’nin gelirlerini de almaya kalkarlarsa bu etik olmaz. Ben çöp taşımada yılda 30 milyon TL'lik yük alıyorken, onlar da Alanya Belediyesi’nin ilan gelirine göz dikmesinler. Bütün ilçe belediye başkanları ile görüşüyorum. Neredeyse tamamı benim gibi aynı düşünüyor. Ben dava açtım, hukuk mücadelesi başlattım. Bölgemin haklarını korumak için elimden geleni yapıyorum. Siyasi kavgaların içinde olmayacağım. Kurumsal olarak Alanya Belediyesi'nin hakkını arıyorum.

'BİR METREKARE DAHİ YER SATMADIK'

Alanya Belediyesi hakkını alacak, Alanya’nın hakkı neyse Alanya Belediyesi bunu korumak zorunda. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmem. Otogar yanındaki alana planladığımız Kültür ve Gençlik Merkezi’nin temelini bu dönemde atacağız. Buna Alanya'nın ihtiyacı var. 40-50 milyon TL'lik bir yatırım yapacağız. Hukuksal mücadelemiz devam ediyor. Bağıra çağıra, sesimin ulaştığı her yerde hukuk mücadelesi vereceğim. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz daha 1 metrekare yer satmadan, köy ve belde tüzel kişiliklerinden kalan yerleri bile belediye mülkü yapmaya çalışırken, 1 metrekare daha sosyal alan, yeşil alan üretmeye çalışırken, hiç kimseye bu yerleri verme gibi bir lüksümüz yok."