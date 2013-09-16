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Türktaş’tan ‘Sanayi’ çıkarması

CHP'den Alanya Belediye Başkan Adayı olan Türktaş esnaf ziyareti yaparak çalışmalarına devam etti

Türktaş’tan ‘Sanayi’ çıkarması

CHP'den Alanya Belediye Başkan Adayı olan Türktaş esnaf ziyareti yaparak çalışmalarına devam etti

16 Eylül 2013 Pazartesi 19:01
Türktaş’tan ‘Sanayi’ çıkarması
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GEÇEN Cuma ekibiyle birlikte Alanya’ya gelen Antalya İl Başkanı Devrim Kök’ün, “Sorduk soruşturduk, partimizin Alanya Belediye Başkan Adayı’nın bölgede çok sevilen bir isim olan Şefik Türktaş olmasına karar verdik” açıklamasıyla sahalara inen Şefik Türktaş Alanya merkezde esnaf ziyareti yaparak seçim çalışmalarına devam etti. Hafta sonunu Konaklı ve Mahmutlar’da vatandaş ve partililerle birlikte geçiren Türktaş’ın yarın saat 15.00’te Alanya Sanayi Sitesi’nde esnafla buluşacağı ve projelerini anlatıp seçimde destek isteyeceği öğrenildi. Türkiye’de 2014 yerel seçimleri öncesi resmi olarak kamuoyuna ve parti tabanına açıklanan ilk ve tek belediye başkan adayı olan Şefik Türktaş’a, 27 Eylül Cuma günü Alanya’ya gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından parti rozeti takılacak.


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Son Güncelleme: 16.09.2013 19:04
Anahtar Kelimeler:
AlanyaCHPAdayşevki TürktaşZiyaret
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kerim 2013-09-16 22:03:56

şefik türktaş mal varlığını açıklamalıdır

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