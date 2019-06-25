GEÇEN hafta Abdullah Öcalan’ın mektubunun yayımlanmasının ardından HDP içindeki fikir ayrılıklarına dair yapılan yorumlara yanıt veren Temelli, “Diyorlar ki, ‘HDP’nin içinde ayrılık gayrılık varmış’. Biz de buradan diyoruz ki içimizde ayrılık gayrılık yok. Yan yanayız, bir aradayız. Kimimiz içeride, kimimiz tecritte, kimimiz dışarıda. Ama nerede olursak olalım aynı duygu, aynı hisle, aynı anlayışla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

Parti olarak radikal demokrasiyi örgütledikleri ve toplumsallaştırdıklarını söyleyen Temelli, 23 Haziran’da İstanbul’da yenilenen belediye başkanlığı seçimi hakkında şunları söyledi:

“Siyaset yapma hakkımızı gasp etmek isteyenler, Türkiye’yi siyasetsizleştirmek isteyenler Türkiye’yi içinden çıkılmaz hale getirdiler. Bu tekçi anlayış, yani siyaset hakkını gasp eden farklı siyaset yapma anlayışlarını yok sayan bu tekçi anlayış bugün Türkiye’nin önüne kara bir tablo koydu. 23 Haziran’da yaptığımız bu tabloyu parçalamaktı, bu gidişata dur demekti. 23 Haziran’da yaptığımız insanları siyasete yeniden davet etmekti. Bunu yaptık. Evet yeniden insanları siyasete davet ettik.

“Sadece bir belediye başkanlığı seçimi değildir mesele. Eğer öyle olsaydı siyaseti sıkıştığı alandan çıkarma şansımız olmayacaktı. Bir umut olduk, 31 Mart'ta, 24 Haziran'da olduğu gibi. Tüm Türkiye halklarını emekçilerin, kadınların beklediği o umudu yarattık.

“Türkiye siyasetinin kulvarını değiştirdik. Faşizme karşı bu mücadeleden asla vazgeçmemeliyiz. Çünkü Faşizm, tüm farklılıklara, halklara, emekçilere, kadına düşmandır. O yüzden kadınlar, emekçiler, Türkiye halkları, Kürt halkı faşizme karşı mücadelesini dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlı bir şekilde sürdürmelidir.

“Bütün partiler AKP’si, MHP’si, İyi Parti’si, CHP’si, HDP’ye kulak vermelidir. Sabah akşam HDP ile didişerek yol alamazsınız. Siz parlamentersiniz. Birbirinizi görmek, dinlemek zorundasınız. Türkiye’nin sizden beklediği toplumsal barış. Bu konuda adım atmalısınız.”