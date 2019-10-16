‘Türkiye meşru haklarını kullanıyor’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının ardından CHP Genel Merkezi’nin Suriye’deki gelişmeler hakkında gönderdiği bildiriyi okudu. Karadağ, “Bugün Barış Pınarı Harekatı’nın 8. günü. Suriye ile terörist ve terör ile mücadele eden askerlerimizin burnu bile kanamadan mücadele etsin diye biz de canı gönülden destekliyoruz. Vatanımızın ve milletimizin güvenliği ve huzuru için şehit olan askerlerimize ve güvenlik güçlerimize, yöre halkından hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin diyoruz. Temennimiz Mehmetçiğimizin kazaya belaya uğratmadan yurdumuza sağ salim geri dönmesidir.

‘SURİYE BİZİM EN ESKİ DOSTUMUZ’

Suriye’de yaşanan kriz, sorunların etkisi ile bölgemizi aşarak küresel bir nitelik kazanmıştır. Suriye ortak tarih ve kültür, en azından kara sınırlarımızla soydaş, kardeş ve akraba topluluklarımız olan bir komşumuzdur. Aynı zamanda taşımacılık ve ticaret bakımından Arap yarımadasına açılan kapımızdır. Ortadoğu’nun kilit ülkelerinden biri sayılan Suriye, 2011 yılına kadar ilişkilerimizin giderek iyileştiği, geçmişte yaşanan ikili sorunlara rağmen çatışmadan, barış içinde yaşamayı başardığımız komşularımızdandır. Ancak bugün bu koşullarda Türkiye’nin yeni bir Suriye politikasına ihtiyacı vardır. Türkiye çok uzun süredir terör örgütlerinin hedefi halindedir.

‘TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI DUYALIM’

Ülkemiz için de teröre karşı sürdürülen mücadele, sınırlarımızın güvenliği için bir haktır. Bu bağlamda Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye sınırları üzerinde sürdürdüğü terör ile mücadelenin meşruluğuna inanıyoruz. Ancak terör ile mücadelenin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek ve doğrudan Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmesi en doğru yol olduğu inancındayız. Aklımızdan çıkarmamamız gereken bir gerçek var. O da Suriye’nin barışı ile Türkiye'nin iç içe geçmiş olgusudur. Bu nedenle ‘Barış için ne yapmalıyız?’ diye düşünmeliyiz?

‘DİPLOMASİYİ ETKİN KILMALIYIZ’

ABD ve Rusya'nın çıkarları arasında savrulmamak için toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlık, egemenlik, iyi komşuluk ilişkilerine dayanan bütünlüklü tek bir Suriye politikası izlemeliyiz. Suriye yönetimi başta olmak üzere uluslararası hukuka ve ilişkilere dayalı meşruluğu olan bütün aktörlerle tıpkı burada olduğu gibi konuşarak diplomasiyi etkin kılmalıyız. Suriye yeniden güvenli bir ülke olduktan sonra ülkemizdeki sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri teşvik edilmeli ve bu amaçla uygun politikalar geliştirmeliyiz. CHP, Türkiye’de elleri hep barışa uzanan en güçlü siyasi parti olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Mehmetçik bizim gözbebeğimizdir. CHP olarak Mehmetçiğimizin yanındayız.”

‘İŞSİZLİK ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU’

CHP İlçe Başkanı Karadağ, işsizlik meselesine de dikkat çekti. Türkiye’de açıklanan işsizlik oranının yüzde 14'lere vardığını belirten Karadağ, “Bu işsizlik oranı gençler ve üniversiteli gençler arasında yüzde 25-27'lere ulaşmaktadır. Görev yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugüne kadar bize en çok müracaat işsizlik ve istihdam konusudur. Bir an önce yerel yönetimler başta olmak üzere özellikle partilerin genel merkezlerinde ve hükümet kanadında işsizliğin son verilmesi, üretimi arttıracak, işsizlere iş sağlayacak, özellikle üniversiteli kardeşlerimize iş verecek imkan ve olanakların ülkemizde yapılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

‘HERKES KANUNA KURALA UYMALI’

Alanya Belediyesi ile Alanya kırsalındaki Akçatı Mahallesi sakinleri arasında yaşanan su krizine de değinen CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Bizzat yerine giderek Akçatı’daki su kaynaklarını kendim gördüm. Şuna inanıyorum ki, yeraltı su kaynaklarının şu anki durumu Alanya açısından ciddi ve olumlu bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bütün bu işleri yaparken kanun ve kurallara tamamen uymamız gerek. Yani ormansa orman, ASAT'sa ASAT’la bu konuların birlikte ele alınıp çözülmesi gerektiği inancındayım. Özellikle Akçatı Mahallesi’nde bir içme suyu sorunu varsa ben bunu Antalya'yla ve buradaki ilgili arkadaşlarla görüştüm. ASAT bu işi yapmakla mükellef. Yani bütün halkımıza orada temiz ve kaliteli su vermekle de mükellef. Bu konunun kısa bir zamanda çözüleceğine inanıyorum. Hatta bu hafta içerisinde ASAT Alanya Müdürü Mehmet Oral’ın Akçatı Mahallesi’ne giderek bu konunun tespitini yapıp kısa süre içerisinde oradaki halkımıza sağlıklı içme suyu imkanı sağlayacak” dedi.

‘BŞB PERSONELİ MAĞDUR EDİLMEYECEK’

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’daki bulvar ve ana caddeleri Alanya Belediyesi’ne devri konusunu da değerlendiren CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Biz genel seçimlerde ‘bütün yerel yönetimler yerelden yönetilmeli’ diye bir politika ürettik. 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası’nı tasvip etmedik. Çünkü bölgenin çok büyük olduğunu, özellikle Antalya'nın tek merkezden kırsalı idare etmesinin zor olduğu kanısındaydık. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Alanya halkına söz verdi. Biz CHP İlçe Teşkilatı olarak Alanya'nın sokaklarının geri verilmesi taraftarı değiliz.

‘BÖCEK SÖZ VERDİYSE ARKASINDAYIZ’

Bu bulvar ve caddelerde çalışan personelin istihdamlarına devam etmesini istiyoruz. Ama Muhittin Böcek ‘ben seçimlerde söz verdim’ deyince bu kararı saygıyla karşıladık. Arkasında duracağız. Bu bulvar ve caddelerde çalışan işçi kardeşlerimizin iş akitleri fesih olmayacak. İşlerine devam edecekler, evlerine ekmek götürecekler. Eğer bizim kırmızı çizgimizi aşmadığı müddetçe kesinlikle hiçbir kişi işinden ve aşından olmayacak. Ancak son günlere bazı işçi arkadaşlarımızın kırmızı çizgilerimizi ihlal ettiğini duyuyoruz. Bu arkadaşlarımıza son bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen siyasi propaganda yapmaktan vazgeçin, işinize ve aşınıza sahip çıkın. Mesainizi tam olarak takip edin. Hiç kimsenin ekmeğinden aşından olmayacağının sözünü veriyorum” dedi.