Türkiye erken seçime mi gidiyor?

Haber: Alper KUTAY

BAHÇELİ, "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'u beklemesi bu şartlarda mümkün değil. 26 Ağustos 2018 günü Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi yapması en makul yoldur" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin cumhurun namusuna emanet olduğunu belirten Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne Kasım 2019 seçimlerinden sonra geçilecek. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Partimiz mahalli idareler seçimleri hariç geçerli olan Cumhur İttifakı vardır. Türkiye'nin bekası açısından Cumhur İttifakı'nın korunması elzemdir. Türkiye'nin ABD, Fransa ve İngiltere ile ilgili kurulan ilişkiler değişime uğramıştır. Ülkemizin cumhurbaşkanlığı sistemine acilen geçmesi acil bir hal almıştır" dedi.

BÜYÜK BULUŞMA BUGÜN BEŞTEPE'DE

Bahçeli'nin erken seçim teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile yarın görüşeceğiz" dedi. Ardından partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni sistemimiz inşallah 2019 Kasım seçimlerinde devreye girecek" diye konuştu. Erdoğan'ın bu sözleri Bahçeli'nin çıkışına cevap olarak algılandı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının sürpriz olup olmadığı sorusuna, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır" dedi.

CHP VE İYİ PARTİ SEÇİM HAZIR MI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin erken seçim çağrısına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Seçim diyorlar ya. Olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek, bıktık artık. Artık bunlar devleti yönetemiyorlar. Bu devleti kim yönetiyor, dış güçler yönetiyorsa senin fonksiyonun ne? Badem sütü içmek mi? Onların sözcüsü konuştu seçim yapalım diye. Vatandaş bizi göndersin diyorlar. Ben yönetemiyorum diyorlar artık. Bunu itiraf ediyorlar" ifadelerini kullandı. İstanbul İl Başkanlığı'nda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim talebine yanıt verdi. Akşener, "Erken seçimde bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak durum yoktur. İyi Parti için hiç bir sorun yoktur" diye konuştu.

TAKAVÜT'ÜN KAFASI KARIŞMIŞ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı sürpriz erken seçim çıkışı, Alanya'daki siyasi kulisleri de hareketlendirdi. Siyasi partilerin Alanya ilçe başkanları da olası bir erken seçim durumunda izleyecekleri yol haritasını Dim TV ile paylaştı. CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, "Biz tüm Türkiye’de teşkilatlarımızla seçimlere hazırız. Bizim 'Aman seçim olmasın, seçim olursa ne yaparız' gibi bir endişemiz yok. Yarın seçim olsa da hazırız. Ama bu seçimin yangından mal kaçırır gibi ortaya atılmasına anlam veremedim. Başbakan var, meclis var, milletvekilleri var, herkesin ortak kararı olması gerekirken Bahçeli'nin ani çıkışını çözemedim. Bahçeli bu ifadeleri iktidar partisiyle ittifak kurduktan sonra söylüyor. Bu düşünceler kimin düşünceleri? Bahçeli kendi görüşlerini mi yansıtıyor, yoksa başkalarının sözcülüğünü mü yapıyor, benim kafamdaki asıl soru bu" dedi.

TÜRKDOĞAN BU KEZ KONUŞMADI

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, "Bizim Genel Başkanımız Meral Akşener zaten erken seçim için 15 Temmuz’u öngörmüştü. Genel başkanımız söylediği için tabi ki es geçtiler o tarihi. Biz tüm örgütlerimizle seçimlere hazırız. Atamamız dahi yapılmadan biz zaten hazırlıklarımızı yapmış, çalışmalarımıza başlamıştık. Türkiye 2010 yılından beri sürekli seçim atmosferinde. Kurumları ve partileri bu seçim atmosferiyle yıprattılar. 'Seçimler zamanında yapılacak' diye iktidara gelen Recep Tayyip Erdoğan aklına estikçe seçim yapıyor" ifadelerini kullandı. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını söylerken, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Biz Ak Parti olarak yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz" diye konuştu.