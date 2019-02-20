Türkiye en çok Türel'i 'aradı'

FOX TV'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran sabah programı 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat', dün Antalya Kaleiçi'nden canlı yayınla izleyiciye ulaştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel'in konuk olup, projelerini anlattığı program reyting rekoru kırdı.

'SIRADA METRO VAR'

Ünlü televizyon gazetecisi İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Türel "Benden öncekiler hiçbir şey yapmadı. Biz kazandıkça Antalya kazanmış. Bizim olmadığımız dönemlerde bunu söylemek maalesef mümkün olmamış. Vizyon projelerle şehrimiz çok iyi bir noktaya geldi. Şimdi sıra metroda" dedi.

TÜRKİYE 'TÜREL' YAZDI

Türel'li Çalar Saat, reyting rekorunun yanısıra ayrıca Google'daki 'En çok arananlar' listesinde zirveye oturdu. Gün boyu Türkiye, Google'da Türel'i aradı. İzleyiciler, Türel'den önce Küçükkaya'nın konuğu olan Millet İttifakı Adayı Muhittin Böcek'in ise sönük kaldığını ileri sürdüler.

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Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 01:00