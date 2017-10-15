Türkiye'den o anlaşmaya tam destek

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamas ve Fetih arasında imzalanarak Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren ulusal uzlaşı anlaşması hakkında, "Filistin tarafının barış sürecinde İsrail'in karşısına bir bütün olarak çıkabilmesinin Filistin halkının haklarının uluslararası platformlarda en güçlü şekilde savunulabilmesi bakımından zaruri olduğunu tüm muhataplarımıza belirttik. Dolayısıyla Filistinli kardeşlerimizin kucaklaştığını görmekten büyük mutluluk ve haklı bir gurur duyuyoruz" açıklaması yaptı. "Fetih ve Hamas'ın imzaladıkları anlaşma Filistin ulusal uzlaşısı bakımından önemli bir adım teşkil etmektedir" diyen Bakan Çavuşoğlu, gerek Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi, gerekse Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki'yi arayarak tebrik ettiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Dönem Başkanı da olan Türkiye'nin desteğini dile getirdiğini ifade ederek, "Sürecin aynı şekilde devam ettirilerek vakit kaybedilmeksizin neticeye vardırılmasının önemini vurguladım" dedi.