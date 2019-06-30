Türkiye'den Irak'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'nca Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bugün bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, "Maslahatgüzara, PKK'ya yönelik operasyonlarımızda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz söylendi" denildi

Türkiye'den Irak'a sert tepki
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bugün bakanlığa çağrıldığı duyuruldu. Bakanlığın açıklamasında, "Maslahatgüzara, PKK’ya yönelik operasyonlarımızda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz söylendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bölgesinde düzenlenen harekâta ilişkin IKBY makamları PKK'yı sorumlu tutan açıklama yapmışken, Irak'ın PKK'ya atıfta dahi bulunmayan açıklamasının, ikili ilişkilerimizde son dönemde üst düzey ziyaretlerle yakalanan olumlu ivmeyle örtüşmediği vurgulandı. Irak'ın egemenliğine değer verdiğimiz, bu nedenle de topraklarında teröristleri barındırmaması gerektiği belirtildi, operasyonlarımızın kararlılıkla süreceği kaydedildi" denildi.

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