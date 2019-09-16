Türkiye'den Bakü'ye önemli ziyaret
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Oktay Bakü'de. Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme, bir saat sürdü.
Oktay, burada yaptığı konuşmada, şahsı ve heyetine gösterilen ilgi dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.
Azerbaycan'da olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Dün Bakü'nün kurtuluşunun 101'inci yıl dönümüydü. Nice yüzyıllara çok daha güzel bir Bakü, kalkınmış bir Azerbaycan diliyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomik ilişkilerinin her alanda geliştiğini, yapılacak Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için önemli olduğunu belirtti. Görüşmede, savunma sanayi, tarım ve ilaç sektörlerinde iş birliği konusunda anlaşmaya varıldı.
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