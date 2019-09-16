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Türkiye'den Bakü'ye önemli ziyaret

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti

POLİTİKA 16.09.2019, 12:38
Türkiye'den Bakü'ye önemli ziyaret
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Oktay Bakü'de. Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme, bir saat sürdü.
Oktay, burada yaptığı konuşmada, şahsı ve heyetine gösterilen ilgi  dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.
 Azerbaycan'da olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Oktay, "Sayın  Cumhurbaşkanımızın selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Dün Bakü'nün kurtuluşunun  101'inci yıl dönümüydü. Nice yüzyıllara çok daha güzel bir Bakü, kalkınmış bir  Azerbaycan diliyoruz." diye konuştu.
 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomik  ilişkilerinin her alanda geliştiğini, yapılacak Karma Ekonomik Komisyonu  Toplantısı'nın ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için önemli olduğunu  belirtti. Görüşmede, savunma sanayi, tarım ve ilaç sektörlerinde iş birliği  konusunda anlaşmaya varıldı.
 

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
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