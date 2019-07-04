ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Büyükelçisi Avni Spahiu’ya Ankara’daki 7 yıllık görevi boyunca ikili ilişkilere katkılarından dolayı teşekkür etti. Ardından TRT Haber’in canlı yayın konuğu olan Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin mesajlar verdi. Washington Post Gazetesi’nde PKK'lı bir sözde yöneticinin köşe yazısı yayınlamasına çok sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Washington El Kaide'nin bir yetkilisinin makalesini yayınlar mı? Onu yayınlamıyorsan, PKK'nın azılı teröristinin makalesini neden yayınlıyorsun? İşte bu dünyadaki terörle mücadeledeki zafiyetin düştüğü durumun göstergesi. Türkiye bu işin peşini bırakmayacak" dedi.

‘TRUMP’IN MESAJLARI ÖNEMLİYDİ’

ABD Başkanı Donald Trump'ın basının önündeki ikili görüşmede S-400 meselesini açıkça söylemesinin çok önemli olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Trump'ın ilk defa herkesin önünde yaptığı açıklamalar ABD'de farklı sesleri azaltmaya başladı. Sayın Trump bu konunun Obama dönemi hatası olduğunu defalarca söylemiştir ama Trump işbaşına geldiği zaman Patriot alma niyetimizi yazılı şekilde ABD'ye ilettik. Bize 6 ay sonra cevap geldi. Bunu sadece Obama dönemine yıkmayalım. Trump'ın iki senesinde de bize Patriot ile alakalı bir dönüş olmadı.

‘BİZ S-400’LERİ MUTLAKA ALACAĞIZ’

Trump'ın bu açıklamasının Kongre'yi de etkilediği görülüyor. Biz diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Biz S-400'ü alacağız. Daha sakin bir ortamda bu süreç işliyor. Başkanın yetkisinde olan şeyler var. Görüşüyoruz. S-400 savunma sistemidir, saldırı sistemi değil. Acil bir durum olduğu zaman devreye girecek. Durup dururken S-400'ler neden devreye girsin. Bir defa maliyeti çok yüksek. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var. Ancak NATO ülkelerinden rica ediyoruz. NATO'nun bu konudaki kapasitesi belli. S-400'ler acil durumda kullanılacak bir sistem. Teslim tarihi Temmuz’un ortalarına doğru konuşuldu. Tarihini buradaki arkadaşlarımız ve Rusya'daki ilgili kişiler birlikte karar verecek” diye konuştu.