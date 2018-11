Türkdoğan’dan Yücel’e tam destek

SAHA çalışmalarına hız veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, yerel seçimlerde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in MHP'nin adayı olduğunu söyleyerek, "Yerel seçimlerde bizim açımızdan adayımız Yücel. Ama elbette takdir Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve MHP Genel Merkezi’nin” dedi. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetimi, 2019'un Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin öncesinde kamuoyu yoklamalarını ve saha içi çalışmalarını sürdürüyor. Seçimlerde iddialı olduklarını her fırsatta dile getiren Türkdoğan, saha çalışmalarına hız vererek vatandaşın ve esnafın görüşlerini almaya devam ediyor.

‘HENÜZ BAŞVURU YAPAN OLMADI’

Çarşamba günü Demirtaş'ta mahalle başkanları ve yöneticilerle bir araya gelen Türkdoğan, her zaman sahada olduklarını ve çalışmalarının devam edeceğini belirtti. MHP’nin adaylık takvimine göre, il ve ilçe teşkilatlarında görevli olan ve belediye başkan aday adaylığı düşünen partililerin, 15 Kasım’a kadar istifa etmesi gerekiyor. MHP’den aday adayı olmak isteyen kamu çalışanları da 1 Aralık’a kadar görevi bırakacak. Yerel seçim sürecine ilişkin konuşan Türkdoğan, "Teşkilatın kademelerinde görev alanlar için 15 Kasım, devlet memurları için ise başvurularda 1 Aralık son gün. Henüz elimize geçen bir başvuru yok. Bu anlamda arkadaşlarımdan müracaat edecek olanların başvurularını bekliyoruz" dedi.

‘BAŞKAN YÜCEL’DEN MEMNUNUZ’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in MHP'nin adayı olduğunu söyleyen Türkdoğan, "Vatandaşın ve esnafın Alanya Belediyesi'ne olan memnuniyetlerini saha çalışmalarımızda görüyoruz. Bu da bizi memnun ediyor. Bizler de mevcut belediye başkanımız Adem Murat Yücel'in çalışmalarından son derece memnunuz. Başarılı bir belediye başkanı. Yerel seçim sürecine ilişkin bizim açımızdan başkan adayımız Yücel'dir. Ama elbette karar Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Genel Merkezimizin takdirindedir" dedi.