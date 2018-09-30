Türkdoğan’dan ‘Vurgun’ mesajı

MHP lideri Bahçeli’nin de kirve olduğu törenle ilgili mesaj paylaşan Başkan Türkdoğan, “Erkekliğe ilk adımını atan Emir Kağan'ı kutluyor ve başarılarla dolu bir hayat diliyorum” dedi. Başkan Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra ise geçmiş dönem Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alişan Satılmış’ın vefat eden babasının Akşehir’de bulunan evlerinde ki taziyesine katıldı. Akşehir dönüşü Konya’dan geçerken, geçtiğimiz aylarda ülke gündemine oturan ÇiftlikBank skandalının merkezi olan fabrika önünde fotoğraf çektiren Türkdoğan, “Bedava peynir sadece fare kapanında olur” diyerek son dönemde Alanya ve ülke genelinde bedava para vaadiyle dolandırılan kişi ve kişilere de göndermede bulundu.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 20:54