Türkdoğan’dan tiyatroya davet
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın himayesinde olan Alanya Ülkü Ocakları tiyatro ekibi, Namık Kemal’in yazdığı “Vatan Yahut Silistre” oyununu sahnelemek için Alanya'ya geliyor
POLİTİKA 05.09.2019, 21:52
Alper Kutay
TÜRKİYE'NİN birçok yerinde Ülkü Ocakları Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenen Vatan Yahut Silistre oyunu, 6 Eylül'de Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyicileri ile buluşacak. Namık Kemal’in yazdığı Vatan Yahut Silistre oyunu ile ilgili MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ı ziyaret eden Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Mustafa Demirağ, MHP’lileri etkinliğe davet etti. Türkdoğan ise yaptığı açıklamada, “Bizleri yetiştiren Alanya Ülkü Ocakları’nın kıymetli başkanı Muhammed Mustafa Demirağ bizleri ziyaret ederek, tertipledikleri tiyatro gösterisinin davetiyesini takdim ettiler. 6 Eylül Cuma akşamı saat 19.30’da tüm dava arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı Alanya Kültür Merkezi’nde sahnelenecek etkinliğe bekliyoruz” dedi.
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 05 Eylül 2019
|İmsak
|05:01
|Güneş
|06:24
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:38
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0