Türkdoğan’dan sürpriz ziyaret

MHP İlçe Başkanı Türkdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti

Türkdoğan’dan sürpriz ziyaret
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından Ankara'ya giderek Devlet Bahçeli ile görüşen Mustafa Türkdoğan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiyi makamında ziyaret ettik, ellerinden öptük, emir ve talimatlarını aldık. Cenab'ı Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

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YORUMLAR
Gerçek ülkücü
Gerçek ülkücü - 9 saat Önce

Belediye ile teşkilat arasında büyük sıkıntı var belli, bir arada ne bir açıklama yapabiliyorlar ne bir ziyaret

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