Türkdoğan’dan sürpriz ziyaret

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından Ankara'ya giderek Devlet Bahçeli ile görüşen Mustafa Türkdoğan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiyi makamında ziyaret ettik, ellerinden öptük, emir ve talimatlarını aldık. Cenab'ı Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.