Türkdoğan’dan seçmene destek çağrısı

-Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in iki hafta önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara’da, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Antalya’da kamuoyuna tanıtıldığını anımsatan Türkdoğan, “Cumhur İttifakı budur. 15 Temmuz ihanet gecesinde oluşmuş bir ittifaktır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda kayıtsız şartsız bağlılığımız devam etmektedir. Alanya’da Adem Murat Yücel’i, Antalya’da ise Menderes Türel’i desteklemek tüm dava arkadaşlarımızın boynunun borcudur. Devlet ve milletin menfaatleri için mücadele vermek zorunda olduğumuz bir seçim sürecindeyiz. Biz Cumhur İttifakı’na bağlıyız. Seçim çalışmalarını Ak Parti İlçe Teşkilatı ile birlikte gerçekleştireceğiz. Mustafa Toklu ve yönetimi ile istişarelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde seçim çalışmalarımızı programlayıp zafere gideceğiz” dedi.

TÜRKDOĞAN’DAN ADANA’YA DAVET

MHP’nin 50. kuruluş yıldönümü kutlamaları için davette bulunan Türkdoğan, “MHP 50 yıllık köklü bir çınar. 8–9 Şubat tarihlerinde 50. yıl kutlamamız olacak. Adana’da yapılacak kutlamalara Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve partililerimizle birlikte kalabalık bir şekilde katılacağız. Bizimle birlikte Adana’ya gitmek isteyen vatandaşlarımız için ücretsiz otobüs kaldıracağız” diye konuştu.

‘SOYER’İN ADAYLIĞI KABUL EDİLEMEZ’

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Tunç Soyer hakkında da eleştirilerde bulunan Türkdoğan, “Zillet İttifakı’nın adayı Tunç Soyer, cennet mekan başbuğumuz Alparsan Türkeş ve binlerce ülkücü ağabeyimize işkenceler yapan, 12 Eylül’ün mimarı Kenan Evren’in baş tetikçisinin oğludur. CHP’nin böyle bir ismi aday göstermesi kabul edilemez. Birisi ‘suç babadan oğla geçmez’ diyor. 12 Eylül zindanlarında tutuklu kalmış birçok ülkücünün çocukları bugün devlet memuru olamıyorlar. Ben bu durumu kamuoyunun takdirine bırakıyorum” diye konuştu.

YÜCEL VE TÜREL’E DESTEK İSTEDİ

Türkdoğan son olarak Alanya halkına seslenerek, “Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel’in zaferle sonuçlandıracağı seçim sürecinde halkımızın desteklerini bekliyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 23:21