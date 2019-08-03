Türkdoğan’dan nöbet teşekkürü

Alper Kutay

HER Cuma MHP İlçe Teşkilatı’nda nöbet tutarak vatandaşların sorunlarını dinleyen Alanya Belediye Meclisi üyelerine teşekkür eden Türkdoğan, iki gün boyunca Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’le gerçekleştirdikleri Konya’nın Taşkent ve Sarıveliler ziyaretlerini de değerlendirdi. Türkdoğan, “Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, Alanya ile tarihsel ve kültürel bağları olan Taşeli bölgesinde yer alan Sarıveliler, Taşkent ve Ermenek’e ve bağlı beldelere ziyarette bulunduk. Sarıveliler, Taşkent ve Ermenek MHP İlçe Teşkilatı başkanlarına, Taşkent, Sarıveliler, Güneyyurt ve Kazancı Belediyesi’nin başkanlarına ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim” dedi.