Türkdoğan’dan Ankara çıkarması

ÜLKÜCÜ camianın yeni yayın organı Türkgün Gazetesi’ni Başkan’la birlikte okuyan Türkdoğan, Antalya ve Alanya siyasetindeki son gelişmeler hakkında Abdurrahman Başkan’la istişare yaptı. Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden Türkdoğan, Alanya ve ülke gündemi hakkında sohbet etti. Türkdoğan’a Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademisyenleri de eşlik etti. Türkdoğan, “Bizleri kabul ederek Alanya'nın sorunlarını aktarmamıza fırsat veren, kıymetli vakitlerini ayıran bilge liderimize şükranlarımı sunuyor, cenabı Allah başımızdan eksik etmesin diyorum” dedi.